Akşehir'de şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği

Konya'nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı; mübarek Ramazan ayı münasebetiyle ilçe genelindeki şehit ve gazi ailelerine bir iftar yemeği verdi.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen iftar yemeği öncesi Belediye Başkanı Salih Akkaya, eşi Ayşegül Akkaya ile birlikte davetlilerin masalarını gezerek onlarla tek tek ilgilendi. Sıcak ve samimi bir ortamda okunan ezanla birlikte oruçlar açılarak iftar edildi.

Yemek sonrası yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çapan iftar yemeğine katılan tüm şehit yakınlarına, gazilere ve ailelerine teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gaziler ile iftar sofralarının bereketli olduğunu kaydederek, “Bu iftar programları sizlerin buraya iştiraki ile daha bereketleniyor ve birlik beraberliğimizle daha da anlam kazanıyor. Her yıl kaymakamlığımız ve belediyemiz işbirliği ile tertip ettiğimiz bu iftar yemeğimiz de bu yıl bir güzellik daha oldu ve İlçe Jandarma Komutanlığımızla birlikte bu iftarı düzenledik. Komutanımıza da ayrıca böyle güzel bir mekânda bu imkânı verdiği için teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle ben bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Ahirete intikal etmiş tüm gazilerimize de yine Allah'tan rahmet diliyorum. Mevla'm bizleri inşallah Ramazan Bayramı'mıza eriştirsin. Bu mübarek ay münasebetiyle; sofralarımıza berekete, kalplerimize merhamete, gönüllerimize de huzura vesile eylesin” dedi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, şehitliğin yüce bir makam olduğunu belirterek, “Şehitlik dinimizde Peygamberlikten sonra en yüce makam olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de ‘siz onlara ölüler demeyin onlar bilakis diridirler. Allah tarafından özel olarak rızıklandırmaktadır' şeklinde bir ifade geçmektedir. Hem şehitler hem gaziler ile ilgili Peygamber Efendimizin de çok övgü dolu Hadisi Şerif'leri söz konusudur. Kavimler boyunca Türk devletleri hiçbir zaman dış müdahalelere, savaşlarla, yıkılmış değildir. Genellikle hep iç kargaşalarla, entrikalarla kardeş kavgasıyla yıkılmışlardır. Bunu şunun için ifade etmek istiyorum. Bizler birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe, asla bu ülkenin, bu milletin sırtı yere gelmeyecektir. Bizler devlet olarak, millet olarak her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

İftar yemeğine; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çapan, Akşehir İlçe Protokolü, Akşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKŞAD) Yöneticileri, şehit aileleri, gaziler, gazi aileleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.