Akşehir'de Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıl dönümünde şehitler törenle anıldı.

Akşehir'de Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri Akşehir Şehitliği'nde çelenklerin konulmasıyla başladı. Şehitlikteki törene Ilgın Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, askeri ve sivil erkan ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak, saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törende Ilgın Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz şehitlik defterini imzaladı. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Törene katılan protokol tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehitlikteki törenin ardından Akşehir Kültür Merkezinde, Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi tarafından hazırlanan program gerçekleştirildi. Programda, düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi. Son olarak ilçedeki şehit aileleri ve gaziler onuruna kaymakamlık ve belediyenin organizasyonuyla bir yemek verildi.