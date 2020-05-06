İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla sokak hayvanlarını besleme çalışmaları sürüyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla sokak hayvanlarını besleme çalışmaları sürüyor.


Yapılan çalışmalar kapsamında Akşehir Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile hayvanseverler tarafından ilçe genelindeki beslenme odakları ile çeşitli alanlara sokak hayvanları için mama bırakıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sokak hayvanlarının rutin olarak beslenmesine devam edildiğini belirterek, “Özellikle bu zor dönemde sokaktaki canlarımıza daha fazla özen gösteriyoruz. Bugün de sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme odaklarımıza ve çeşitli alanlara, diğer kurumlarımızla ve hayvansever vatandaşlarımızla birlikte mama bıraktık. Akşehir Belediyesi olarak hayvanlarımız için besleme çalışmalarımız eskiden olduğu gibi devam edecek” dedi.


Başkan Akkaya, vatandaşlarında özellikle bu günlerde daha duyarlı olup sokak hayvanları için evlerinin önlerine su ve ekmek bırakmaları ile sokak hayvanlarının yaşam imkanlarının artırılacağını bir kez daha yineledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.