Akşehir'de Talha Bora Öge ile şiir ve türkü şöleni

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi kültürel etkinlikleri kapsamında radyo programcısı ve şair Talha Bora Öge'yi Akşehirli sevenleriyle buluşturdu.

Akşehir Belediyesi önderliğinde Genç Nasreddinler Derneği (GENAS) ve Şehri Beyza Gençlik Derneği'nin katkılarıyla Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören programda, Talha Bora Öge seslendirdiği şiirlerle programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. "Nam-ı Diğer Gölge" olarak tanınan radyo programcısı ve şair Talha Bora Öge ve orkestrası gecede türküler de seslendirdi. Öge, sanat yaşamı süresince başından geçen ilginç olayları da hayranlarıyla paylaştı. Program sonunda Talha Bora Öge ve orkestrada yer alan Akşehirli sanatçı Erhan Uslu'ya birer plaket takdim eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir'de değerli Talha Bora Öge'yi ve hemşehrimiz Erhan Uslu'yu ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Hemşehrilerimizi böyle etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Talha Bora Öge ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bugüne kadar sahne aldığım en güzel yerlerden ve en güzel ortamlardan biriydi” diyen Talha Bora Öge de, "Bu programı hiç unutmayacağım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bundan sonraki programlarımda bir daha kitaplarımı imzalamayacağım, Akşehir kitaplarımı imzalayacağım son programım olacak" diye konuştu.

Programın sonunda Talha Bora Öge, hayranlarına kitaplarını imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.