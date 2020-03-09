Akşehir'de 'Töre' oyunu sahnelendi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle “Töre” isimli tiyatro oyununu sahnelendi.

Akşehir Kültür Merkezinde perde açan oyunda, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları; Yadirgar Çetinkaya, Abdurrahman Özturhan, Şükran Sefer, Derya Tunca, Yunus Karabacak, Simge Arıcan, Şeyma Türkmen, Sude Kaput, Özge Görenli ve Musab Emin Sevinç rol aldı.

Töre cinayetlerini konu alan oyunda, olay 1900'lerde, Erzurum'da Karagillerin evinin avlusunda geçiyor. Karagiller ve Çolakgiller aileleri arasında yıllardır süren bir kan davası vardır. Bu kan davasında her iki taraf da erkeklerin çoğunu kaybetmiştir. Öldürme sırası Karagillerdedir. Kara Hasan'ın oğlu Yakup Ağa'yı vuran Çolakgiller'in Mustafa, köye inmiştir. Evin kalan iki erkeği, Kara Hasan ve Oğlu dışında, evin kadınları da kendilerinden biri daha ölmeden, karşı taraftan olan Mustafa'yı kıstırıp öldürmek için silahlanıp dışarı çıkarlar. Ancak olaylar bundan sonra hiç kimsenin beklemediği şekilde gelişti.

Zaman zaman güldüren zaman zaman da hüzünlendiren ve toplumsal bir olayı irdeleyen oyun sonunda seyirciler oyuncuları ayakta alkışladı. Tiyatro sonunda Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, tiyatro oyuncularına günün anısına bir plaket takdim ederken, böyle güzel bir oyunu Akşehir'de sergiledikleri için tiyatro grubuna teşekkür etti.

Plaket takdimin ardından oyucular koltuklarda oturan seyirciler ve protokol üyeleri ile birlikte bir selfie çekimi yaptı.

Tiyatro oyununu; İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi.