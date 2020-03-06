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Akşehir'de uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde narkotik polisinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı mücadelesi devam ediyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde narkotik polisinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı mücadelesi devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda iki şahsın evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda, 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili T.T. (31) ile F.A. (35) gözaltına alındı. İki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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