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Akşehir'de uyuşturucu madde ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile kullanım aparatları ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araç ve araç içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile kullanım aparatları ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi tarafından Gazi Mahallesi Yeni Antalya Yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve araçta bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada 3 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 4 cam aparat ve 2 çakmak ele geçirildi. Araçta bulunan M.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.


Şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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