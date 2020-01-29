Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair duyum üzerine evi fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından eve girip çıkan şahısların olması nedeniyle eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada 8 fişek halinde 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İkamet sahibi E.D. (45) ile birlikte şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı değerlendirilen F.G. (22) ve H.Z. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerden F.G. ve H.Z. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken ikamet sahibi E.D. ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.