İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda H.T. ile hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan M.E. (32) gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramada 150 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 6 gram esrar ile 5 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanmaya yarayan ve 'Bong' diye tabir edilen 2 cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden H.T. denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakılırken, cezaevi firarisi olan M.E. ise yeniden cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.