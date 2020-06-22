Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde temin etmek üzere Akşehir ilçesinden Antalya'ya gidildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından polis ekipleri, içerisinde 4 kişinin olduğu aracı otogar kavşağında durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.