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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında, kenevir ve esrar ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında, kenevir ve esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Yarenler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Arama kararı ile eve düzenlenen baskında, bahçede ekili vaziyette 10 kök Hint keneviri ile 20 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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