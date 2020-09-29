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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 gram esrar ve 12 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 gram esrar ve 12 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit ederek, satışın yapılacağı yeri izlemeye aldı. İzlenen yere gelen ve bir süre bekledikten sonra ayrılan bir otomobili durduran ekipler, araçta bulunan Ö.C. (38) ve A.R.Ö.'yü (41) gözaltına aldı. A.R.Ö.'nün üzerinde 5 gram esrar bulundu. Uyuşturucu maddeyi sattığı değerlendirilen A.K.'nin (42) evinde yapılan aramada ise 12 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. A.K.'nin, uyuşturucu hapların oğlu Ş.T.'ye ait olduğunu iddia etmesi üzerine Ş.T. de gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken A.K. adliyeye sevk edildi.

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