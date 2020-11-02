Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından bir ev ve araçta bulunan şahısların üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçta bulunan şahıslardan birsinin de cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında Anıt Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etmesi üzerine ev izlemeye alındı. Eve gelip bir müddet sonra ayrılan bir aracı ekipler durdurdu. Araçta A.Ç., Ö.E., Ö.K. ile ev sahibi A.K. olduğu tespit edildi. Araçta bulunan A.Ç.'nin yapılan üst aramasında 3 parça halinde 10 gram esrar, A.K.'nin üst aramasında ise bir paket halinde 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan Ö.K.'nin cezaevi firarisi olduğu tespit edilerek 4 şüpheli gözaltına alındı.

A.K.'nin evinde yapılan aramada ise 4 parça halinde 10 gram esrar, 20 adet ekstasy uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 4 adet dolu kartuş ele geçirildi. Şüphelilerden A.Ç. ve Ö.E. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli A.K. ile cezaevi firarisi olan ve birçok suçtan aranması da bulunan Ö.K. ise adli makamlara sevk edildi. Her 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.