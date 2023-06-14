Akşehir'de “Yaşamın İçinden” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) iş birliği ile 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde “Yaşamın İçinden” konusuyla düzenlenen 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Hayata iz bırakan sanatsal, kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif “o anları” ölümsüzleştirerek geleceğe ışık tutmayı, ülke ve dünya fotoğraf sanatına katkı sağlamayı hedefleyen yarışma Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile gerçekleştirildi. 10 Haziran Cumartesi günü TFSF kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen jüri toplantısında seçici kurulun yarışma şartnamesine göre belirlediği, ödül alan 12 fotoğraf ve 38 kabul açıklandı. Yarışmada ülkelere göre katılımcı sayıları şöyle oldu: Almanya:1, Azerbaycan:2, Bangladeş:6, Birleşik Krallık:2, Brezilya:1, Bulgaristan:2, Çekya:1, Çin:37, Filipinler:1, Finlandiya:1, Hindistan:35, Hollanda:1, Irak:1, İran:51, İspanya:1, İsrail:2, İtalya:1, Kanada:1, Kıbrıs:1, Macaristan:2, Malezya:2, Malta:1, Mısır:6, Myanmar:14, Polonya:4, Romanya:1, Rusya:9, Sirbistan:2, Slovenya:1, Sri Lanka:2, Tayland:1, Türkiye:242, Umman:1, Vietnam:6. Toplam 34 ülkeden 442 yarışmacının bin 658 fotoğrafla katıldığı yarışmada ödül ve kabul alan eserler 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde sergilenecek.