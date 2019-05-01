Akşehir'de Yazar Bekir Develi'den ‘Anadolu İrfanı' konferansı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Yazar Bekir Develi ‘Anadolu İrfanı' konulu konferans verdi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve oldukça yoğun ilginin olduğu konferansta Bekir Develi; yaptığı ulusal ve uluslararası gezilerde kendisinde derin izler bırakan insan hikayelerini paylaştı. Anadolu'nun bütün renkleriyle bir bütün olduğunun altını çizen Develi, “Biz ülkemizin güzelliklerini, Türkiye'nin bir cennet olduğunu gösteren ve kendi kahramanlarımızı yaratan sinema filmleri yapıp düzgün ve milli değerlere bağlı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız Süpermeni, Örümcek Adamı, Batman'ı değil, Ebu Hüreyre, Sadd Bin Ebu Vakkas'ı kahraman olarak bilmeli” dedi.

Konuşmasında başından geçen olayları anlatarak kimi zaman güldüren kimi zamanda hüzünlendiren Bekir Develi, insanlığın yalnız kaldığını belirterek, “Öncelikle ben hoca değilim. Ramazan programı yönettiğim için beni Nihat Hatipoğlu gibi görebiliyorlar. Başımıza da ne geldiyse hoca olmayanlara hoca demekten geldi. Din alimlerinin bizlere doğru anlatamadığından ya da bizler anlatılanları tam anlamıyla anlamadığımızdan dinimizi bile tam olarak yaşayamıyoruz” şeklinde konuştu.

Konferansının sonunda Bekir Develi'ye Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir plaket takdim edildi. Konferans sonrasında Bekir Develi, kültür merkezi fuaye salonunda kitaplarını da imzaladı. Bekir Develi Akşehir 5. Kitap Fuarı kapsamında da fuar alanını ziyaret ederek burada kitaplarını imzalayıp hayranları ile fotoğraf çektirdi. Akşehir Kültür Merkezi'ndeki konferansa, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Belediye Meclis Üyeleri ile çoğunluğu gençlerden oluşan çok sayıda vatandaş katıldı.