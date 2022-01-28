Akşehir'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren ekmek fırınlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler sırasında; fırınları ekmek gramajı hususunda denetleyen ekipler, ayrıca fiyat tarifelerine uygunluk gibi hususları da kontrol etti. Denetimler sonrası yapılan açıklamada, "Denetimlerde fırınlarımız genel itibariyle kurallara uymaktadır. Genel olarak gramaj konusunda tüm fırınlarımız gerekli şartlara uygun ekmek üretmektedir. Vatandaşlarımızın fırınlarda üretilen unlu mamulleri standartlar ölçüsünde ve sağlıklı koşullar içerisinde gönül rahatlığıyla alabilmesi için, yapılan denetimler devam edecektir" denildi.