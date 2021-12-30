Akşehir'de zabıta fiyat denetimlerini sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, fiyat etiketi denetimlerine devam ediyor.

Zabıta ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunun 54. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında denetimler gerçekleştiriyor. Etiket denetimi, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik sürdürülüyor. Denetimlerde ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye karşılaştırmaları yapılıyor, fiyat etiketi olmayan, olmasına rağmen mevzuattaki standartlara uymayan ya da fiyat etiketi ile kasa fiyatları arasında fark bulunan işletmelere tutanak tanzim edilerek işlem yapılmak üzere Valiliğe (Ticaret İl Müdürlüğüne) gönderiliyor. Özellikle çay, şeker, ayçiçek yağı, makarna, un gibi ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarının kontrolünü yapan zabıta ekipleri, fiyat etiketi denetiminin yanı sıra ürünlerin gramajlarının da uygun olup olmadığını, gıda maddelerinin son tüketim tarihlerini de kontrol ediyor.