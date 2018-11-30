Akşehir'deki cinayetin ikinci zanlısı da yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından soruşturma devam ederken, olaydan sonra kaçan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki Ali Kırkuşu'ya ait müstakil evde meydana gelen olayda Ali Kırkuşu (28), eniştesi Süleyman G. (22) ve eniştesinin ağabeyi Turgut G. (25) ile konuşurken henüz belirlenemeyen bir sebeple av tüfeğiyle vuruldu. Kırkuşu'nu eniştesinin ağabeyi Turgut G. otomobil ile Akşehir Devlet Hastanesi acil servisine bırakarak kaçarken, enişte Süleyman G. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Karnından yaralanan Ali Kırkuşu ise hastanede kurtulamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olaydan sonra kaçan Turgut G. de polisin takibi sonucu yakalandı. Turgut G. ve Süleyman G'nin ilk ifadelerinde tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını söyledikleri öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.