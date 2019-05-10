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Akşehir'deki cinayetin zanlısı teslim oldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde tartıştığı esnafı tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı teslim oldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde tartıştığı esnafı tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir Sanayi Sitesinde daha önce de aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen oto tamircisi Mahmut Y. (32) ile oto yıkamacısı Mevlüt Servi'nin (51) arasında dün tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların karşılıklı silah kullanmasıyla Mevlüt Servi vuruldu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Mevlüt Servi olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Mahmut Y., olay yerinden firar etmişti. Olaydan bir gün sonra cinayet zanlısı Mahmut Y., Akşehir Adliyesine gelerek olayda kullanılan silahla birlikte teslim oldu. Mahmut Y.'nin ifadesi alındıktan sonra azmettirici olduğu iddia edilen babası İsmail Y. (56) ile birlikte adliyeye sevk edildi.


Cinayet zanlısı Mahmut Y.'nin iddiaya göre, dükkanını başka bir oto tamircisine kiraya vermesinden dolayı Mevlüt Servi ile tartıştığı ve cinayetin de bu sebeple işlendiği öne sürüldü.

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