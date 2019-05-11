Akşehir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde tartıştığı esnafı tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Sanayi Sitesi'nde daha önce de aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen oto tamircisi Mahmut Y. (32) ile oto yıkamacısı Mevlüt Servi'nin (51) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt Servi tabancayla vuruldu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Mevlüt Servi olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Mahmut Y., olay yerinden firar etti.

Olaydan bir gün sonra cinayet zanlısı Mahmut Y., Akşehir Adliyesine gelerek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Mahmut Y.'nin ifadesi alındıktan sonra azmettirici olduğu iddia edilen babası İsmail Y. (56) ile birlikte adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mahmut Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İsmail Y. ise denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.