Akşehir'e 3 koridor kitaplığı daha

Konya'nın Akşehir ilçesinde Nesiller Sizi Okuyor Projesi 2023 kapsamında yapılması planlanan 22 koridor kitaplığının 3 tanesi daha düzenlenen törenlerle hizmete girdi.

Akşehir'de Nesiller Sizi Okuyor Projesi kapsamında Karahüyük Ali Akkanat İlkokulunda ‘Ertuğrul Gazi', Cumhuriyet İlkokulunda ‘Fatih Sultan Mehmet', Nasreddin Hoca İlkokulunda ‘Nasreddin Hoca' ismiyle koridor kitaplıkları açılışları yapıldı.

Proje paydaşlarından olan Eğitimevi Organizasyon sorumlusu Ahmet Ortadeveci açılışlarda yaptığı konuşmada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğru bilgileri doğru kaynaklardan okuması adına düzenlemiş olduğumuz ‘Nesiller Sizi Okuyor' Projesi'nde Fatih Sultan Mehmet'ten Mehmet Akif Ersoy'a, İbni Sina'dan Farabi'ye olmak üzere çocuklarımıza kendi değerlerimizi okutmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu da yerel ve milli değerlerimizi iyi öğrenmenin gerekliliğinin altını çizerek, “Bu değerlerimizi ancak okuyarak, takip ederek ve nesilden nesile anlatarak sağlayabiliriz. Belediye Başkanımız bu koridor kitaplıkları ile okullarımıza birer hediye vermiş oluyor, bizde buradan Belediye Başkanımıza söz verip buradaki tüm kitapları okuyalım” ifadelerini kullandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, projenin mütevazı ama büyük bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Bu kitaplıklarımızda 52 tane eser var. Bu eserler bizim farklı alanlarda kahramanlıklarıyla, başarılarıyla kendinden söz ettirmiş, Türk büyüklerimizin yaşamını, tanıtımının yapan kitaplardır. Biz bu kitapları okudukça göreceğiz ki o insanların bilmediğimiz birçok yönleri de var. Boşuna onlar tarihe özellikle de Türk tarihine mal olmamış. Birçok kabiliyetler, çalışmalar, gayretler göstermişler. Biz onları ne kadar iyi tanıyabilirsek belki onların yaptıklarından da faydalanarak daha iyi birer Türk insanı olabiliriz. Bu sayede ülkemize, Türk İslam coğrafyasına dün ve bugün olduğu gibi umut olmaya devam edebiliriz. Bu projenin bir amacını da; bu örnek insanları yani adam olmuş çocukları adam olacak çocuklarla buluşturarak adam olacak çocuklarımızın sayısını artırmak olarak düşünüyoruz“ şeklinde konuştu.

Okullardaki kütüphanelerin açılışlarında Türk Tarihinin önemli karakterlerinin kostümlerini giyen öğrencilerde kostümlerini giydikleri karakterlerin hayatları hakkında kısa bilgiler verdiler.

Akşehir'deki 3 ilkokulda gerçekleştirilen kütüphane açılışlarına, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Eğitimevi Organizasyon sorumlusu Ahmet Ortadeveci, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.