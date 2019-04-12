Akşehir'i Nasreddin Hoca İlkokulu temsil edecek

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen "3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" Akşehir finallerinde Akşehir'i Konya'daki elemelerde Nasreddin Hoca İlkokulu temsil edecek.

Üç gündür devam eden Akşehir elemelerinde Akşehir Kültür Merkezinde ilk iki günün birinci ve ikincileri tekrar jüri önünde oyunlarını sergiledi. Dekor, müzik ve performansları ile jüriden puan toplamaya çalışan 4 okuldan 451 puanla ‘Hocanın Torunları' rumuzu ile yarışan Nasreddin Hoca İlkokulu birinci olarak Akşehir'i Konya'daki elemelerde temsil etme başarısını yakaladı. Yarışmada 413 puanla ‘Akşehir'in İncileri' rumuzuyla yarışan Haydar Tuna İlkokulu ikinci, 359 Puanla ‘Hocanın Yarenleri' rumuzuyla yarışan Yıldırım İlkokulu üçüncü, 330 puanla ise ‘Nasreddin Hoca Torunu Cumhuriyet Çocukları' rumuzuyla yarışan Cumhuriyet İlkokulu dördüncü oldu. Yarışma sonunda finalde yarışan dört okulun öğrencilerine kupa ve madalyaları yarışmayı izleyen protokol tarafından verildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yarışmaya katılan tüm okullara ve öğretmenlere teşekkür ederek, bu yarışmanın her yıl daha büyük katılım ve heyecanla devam edeceğinin altını çizdi. Yarışma sonunda birinci olan okulun öğrencileri büyük sevinç yaşarken, ikinci ve üçüncü olan okullardaki bazı öğrenciler ise üzüntüsünden gözyaşı döktü.

Nasreddin Hoca'yı daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Türkiye genelinde Akşehir Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen 3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali Ekim ayında Akşehir'de gerçekleştirilecek.