İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akşehir'in kültürel ve tarihi değerleri turizme kazandırılacak

Ünlü Turizmci Cem Kınay ile eşi film yapımcısı, gazeteci Elif Dağdeviren, Konya’nın Akşehir ilçesine gelerek çeşitli incelemelerde bulundu.

Ünlü Turizmci Cem Kınay ile eşi film yapımcısı, gazeteci Elif Dağdeviren, Konya'nın Akşehir ilçesine gelerek çeşitli incelemelerde bulundu.


Akşehir Belediyesi'ne gelerek Belediye Başkanı Salih Akkaya ile ilçede turizm potansiyelini artırmak amaçlı bir toplantı yapan çift, daha sonra bazı tarihi ve kültürel alanları gezdi. Tarihi evlerin bulunduğu sokaklar, tarihi kilise ve yukarı hamamda incelemelerde buluna çiftin gezisine, Başkan Akkaya'nın belediye yetkilileri de eşlik etti.


İlçenin muhteşem ve otantik tarihi değerlere sahip olduğunu belirten çift, Akşehir'in turizme kazandırılması gereken önemli bir kent olduğuna vurgu yaptı. Kınay ve Dağdeviren çifti, en kısa zamanda tekrar ilçeye gelerek bu kültürel ve tarihi değerlerin turizme kazandırılması için Akşehir Belediyesi öncülüğünde çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.