Akşehirli öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde eğitim gören 11.sınıf öğrencileri Çanakkale gezisine gönderildi.

Akşehir Belediyesinin düzenlediği, “Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor” projesinde Çanakkale gezisine katılmak isteyen 11. sınıf öğrencilerinden ve Kuran Kurslarına katılan kursiyerlerden oluşan ikinci grup düzenlenen törenle uğurlandı. Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki uğurlama törenine, Akşehir Belediye Başkan Vekili Özgür Kaçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, okul idarecileri ve veliler katıldı.

İkinci kafilede Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi ve Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden 90 kişi ile İlçe Müftülüğüne bağlı Kuran Kurslarından 180 kursiyer ve kurs öğretmeni otobüslerle Çanakkale'ye uğurlandı. Uğurlama öncesi İlçe Vaizi Saim Özbakır tarafından dua edildi.