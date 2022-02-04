Akşehirli öğrencilerden yüzme kursuna yoğun ilgi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Genç AKSES Merkezi, sömestr tatilinde Akşehir'deki çocuklar için ücretsiz olarak yüzme kursu açtı.

Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki yarı olimpik havuzda; hijyen ve mesafe tedbirleri uygulanarak yapılan kurslar, çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Kurslarda kızlar ve erkekler için farklı günlerde seanslar halinde eğitimler veriliyor. Kurstaki öğrencileri ziyaret eden ve çocuklarla sohbet eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, katılımın fazla olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Akşehir'de yüzme bilmeyen Nasreddin Hoca torunumuz kalmasın sloganıyla bir kampanya başlatmıştık. Sömestr tatili boyunca yaklaşık 400 kayıt aldık. Bu öğrencilerimiz tatil boyunca yüzmeyi öğrenmiş olacaklar. İnşallah bu eğitimlerimiz yaz tatili döneminde de devam edecek. Akşehir'imizdeki 6-18 yaş arasındaki tüm öğrencilerimizin yüzme öğrenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimize ve onları çalıştıran hocalarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak biz belli noktalardan servis hizmeti versek de, ailelerimizden de kendi imkanları ile çocuklarını bu kursalar getirip götürenler var. Dış mahallelerimizden gelen öğrencilerimiz de var. Onlara bu fedakarlığı yapan anne ve babalarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Yüzme kursuna kardeşi ile birlikte Yeniköy Mahallesi'nden katılan Yaşar Urhan kurs için teşekkür ederek, “Her şey çok güzel, Akşehir Belediyemize 15 tatilde bize böyle bir etkinlik sundukları için teşekkür ederiz. Hocalarımız çok iyi ve her şey mükemmel. Başkanımıza çok teşekkürler” şeklinde konuştu.

İki çocuğunun da yüzme öğrenmesi için kendi imkanı ile Yeniköy Mahallesi'nden kursa katılım sağlayan öğrenci velisi Halil İbrahim Urhan da, “İki oğlum var, ikisini de kursa getiriyorum. Bu yüzme kursunu çok beğendik. Başkanımıza da bu kursu açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Torununu yüzme kursuna getiren Karatay Selçuk Şehirli ise, tesisin ve kursun çok güzel olduğunu belirterek “Torunumu getirdim ve bu sebeple bu tesisi görmek nasip oldu. Çok güzel ve şahane olmuş. Başkanımızı tebrik ederim. Daha çok katılım bekliyorum. Burası şahane olmuş, beş yıldızlı otel gibi görünüyor, bir oteli eksik” diye konuştu.