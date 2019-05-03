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Akşehirli yazarlar kitapseverlerle buluştu

Konya’nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimevi Organizasyon işbirliği ile açılan kitap yazarların imza günleri ile devam ediyor.

Konya'nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimevi Organizasyon işbirliği ile açılan kitap yazarların imza günleri ile devam ediyor.


Kitap Fuarı kapsamında Akşehirli Yazarlar Fatime Şule Doğancı ve Faruk Başoğlu kitapseverlerle buluşarak kitaplarını imzaladı. Fatime Şule Doğancı “Cem'in Düşü' isimli çocuk kitabını, Faruk Başoğlu ise ‘Yüreğinde Yer Var mı?' isimli şiir kitabını fuar alanını dolduran kitapseverlere imzaladılar. Kitap fuarına gelen ziyaretçiler Akşehirli yazarlarında fuarda yer almasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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