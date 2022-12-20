Akyokuş Kasrı'nın kanalizasyon alt yapısı tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak ve mimarisiyle şehrin siluetine etki edecek Akyokuş Kasrı tüm hızıyla yükseliyor. 11 bin 500 metrekare alanda inşa edilen Akyokuş Kasrı'nın kanalizasyon bağlantı çalışmalarında muhtelif ebat ve çaplarda dayanıklı borular kullanıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yapımı devam eden Akyokuş Kasrı'nda kanalizasyon şebeke bağlantı çalışması gerçekleştirdi. Konya'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Akyokuş'taki inşaat çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen kanalizasyon bağlantı çalışmalarında muhtelif ebat ve çaplarda dayanıklı borular kullanıldı.