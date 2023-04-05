Aleksandar Stanojevic: “Daha kesin sonuçlar almalıyız”

Ümraniyespor maçında da iyi top çevirdik ancak daha bitirici olmalıydık” dedi.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Aleksandar Stanojevic ve futbolculardan Guilherme Sitya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalyaspor maçında taraftarlardan çok ciddi destek beklentileri olduğunu söyleyen Stanojevic, “Antalya topla iyi oynayan bir ekip. Umuyorum en iyi kondisyonumuzu bu maçta göstereceğiz. Önümüzdeki 2-3 günün gidişatına göre başlı olarak değişiklikler yapacağız ve oyunumuzun durumunu daha net göreceğiz” dedi.

“Neticeyi değiştiren oyunculara her zaman saygım var”

Antalyaspor maçında anahtar oyuncunun kim olacağını bilemeyeceğini ifade eden Stanojevic, “Diouf son 2 maçı değiştirdi. İkinci yarı oynamak her zaman daha iyi oluyor çünkü daha çok alana sahip oluyorsunuz. Sahada neticeyi değiştiren oyunculara her zaman saygım var ve olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

“120 kilometreye yakın koşu mesafemiz var”

Koşu anlamında genel olarak iyi olduklarını, sadece son maçta bir düşüş görüldüğünü kaydeden Sırp teknik direktör, “Diğer maçlarda ciddi bir performans gösterdik ve 120 kilometreye yakın koşu mesafemiz var. Maça göre değişir bu. Dominant olduğunuz bir maçta koşu performansı beklenemez, nereye koşabiliriz. Pas oyununda da iyiyiz ancak buna rağmen bitiricilik keskinlik ve daha kesin sonuçlar almalıyız. Ümraniyespor maçında da iyi top çevirdik ancak daha bitirici olmalıydık” ifadelerini kullandı.

Guilherme: “Çok motiveyiz ve gayretliyiz”

Antalyaspor maçlarının her zaman zor olduğunu aktaran Guilherme ise, “Tabii ki taraftarlarımızın ve camiamızın birbirleri arasındaki iletişimi biliyoruz. Özellikle 3 puanı almak konusunda çok motiveyiz ve çok gayretliyiz” dedi.

“Geleceğimi düşünürken Konyaspor'u düşünmemeyi asla yapamam”

Konyaspor'daki geleceğini düşünmek için şuan bir planı olmadığını belirten Guilherme, “Bana şu ana kadar Konyaspor nasıl destek çıktıysa ben de destek çıkmak istiyorum. Konyaspor ailesinin bir bireyiyim ve geleceğimi düşünürken Konyaspor'u düşünmemeyi asla yapamam” ifadelerini kullandı.

“Ofansif olarak da takıma katkı vermek istiyorum”

Bireysel performanslarda düşüşleri ve yükselişleri olduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, ”Hocamızın değişmesi ve yeni gelen takım arkadaşlarımızın da adapte olması bu süreçte etkili. Takıma elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Özellikle ofansif olarak da takıma katkı vermek istiyorum. Tüm efor ve gayretim bu yönde” şeklinde konuştu.

"Konyaspor'u başarıya ulaştırmak istiyoruz"

Teknik Direktör Stanojevic ile de iyi çalıştıklarını söyleyen Guilherme, “Futbola bakış açısının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hocamızın istediklerini yapmak ve ekibi mutlu etmeye çalışıyoruz. Çok kötü maçlar oynadık diyemem ancak hücumda çok daha iyi bitiricilik yakalamamız gerekiyor. Umarım ki gelecekte maçta hocamızın beklentilerini ve isteklerini sahada ortaya koyacağız. Konyaspor'u başarıya ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.