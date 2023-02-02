Aleksandar Stanojevic: “Takımın oyuncu takviyesine ihtiyacı var”

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında iç sahada İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Aleksandar Stanojevic, iyi performans sergilemediklerini söyleyerek, “İlk yarıya bakacak olursak, oyun hakimiyeti bizdeydi. Birçok gol pozisyonu yakaladık ama maalesef bu pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Daha sonra yediğimiz bir golden sonra takım biraz daha stres altına girdi. Şanssız bir gol yedik. Oyuna Uche'yi soktuk ama yine de golü yedikten sonra istediğimiz pozisyonlarda, istediğimiz sonuçları alamadık'' dedi.

Takımın başına geldiğinden bu yana çıktığı 3 maçta da puan alamadığı yönündeki soruya ise Stanojevic, ''Hiç böyle bir durum yaşamadım. Özellikle sezon ortasında geldiğimde. Tabii ki de burada hoca olan benim bütün sorumluluk bana ait. Bu takımın oyuncu takviyesine ihtiyacı var. Eğer olumlu olarak bir şeyleri değiştirmek istiyorsak'' ifadelerini kullandı.

“Transferlerin Fenerbahçe maçı öncesi gerçekleşeceği bana bildirildi''

Transfer çalışmalarına da değinen Stanojevic, "Bu zaman zarfında yönetimle hep haber halindeyiz ve kendilerine izlediğim oyuncuları sunmuş bulunuyorum. Tabii ki de farklı pozisyonlarda gerekli oyuncularımız olacak. Bugünde transferimizi bir transferimizi gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki de daha önceden Amir bizim için çok kıymetli, önemli bir oyuncuydu. Maalesef bugün o onu kullanamadık. 3 tane daha ofansif bölgede oyuncu almayı düşünüyoruz. Bu transferlerin Fenerbahçe maçı öncesi gerçekleşeceği bana bildirildi'' diye konuştu.