Aleksandr Mikhaylov: “Analiz yaptık ve müsabakaya hazırlandık”

Konyaspor ise yeni sezonu bekliyor ama oynadığı son 3 maça göre analiz yaptık ve müsabakaya hazırlandık” dedi.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan BATE Borisov'da Teknik Direktör Aleksandr Mikhaylov ve Danila Nechaev basın toplantısı düzenledi. Aleksandr Mikhaylov, her iki maçı da Konya'da oynayacaklarını hatırlatarak, uzun yolculuk yaptıklarını ve şehirde iyi karşılandıklarını söyledi. Bu yıl maçları kendi sahalarında oynayamadıklarını belirten Mikhaylov, "Taraftarımızın önüne çıkamadık. Stadımızda maçları oynamak istedik ama durumlar maalesef böyle. Sezonun yarısı bitti, 15 maç oynadık. Konyaspor ise yeni sezonu bekliyor ama oynadığı son 3 maça göre analiz yaptık ve müsabakaya hazırlandık" diye konuştu.

Danila Nechaev: “Güçlü bir takımla karşılaşacağımıza sevindik”

Futbolcu Danila Nechaev ise Konyaspor hakkında çok fazla bilgisinin olmadığını ifade ederek, "Rakibimiz olunca analiz ettik ve eski maçlarını izledik. Türkiye'nin 3. takımı olduğunu öğrendik ve ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Güçlü bir takımla karşılaşacağımıza sevindik. Kendimize de bu maçla sınav yapmış olacağız" diye konuştu.

Belarus ekibi basın toplantısının ardından karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.