Allesandro Mangiarratti: “Turu atladığımız için çok mutluyuz”

Vaduz Teknik Direktörü Allesandro Mangiarratti, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Oyun planına sadık kaldıklarını ve özverili oyunla galibiyeti elde ettiklerini söyledi. Mangiarratti, Konyaspor'un tecrübeleri bir takım olduğunu ve mücadelenin dozunun yüksek olduğunu kaydederek, "Buradan galibiyetle turu atladığımız için çok mutluyuz. Oyuncularım da böyle bir maçtan galibiyet elde ettiği için çok sevinçliler" dedi.

Mangiarratti, takımının şehrin sokaklarında antrenman yapmasına ilişkin soruya, "Genelde bu tarz antrenmanları yapıyoruz. Oyuncularım hem şehri görüyorlar hem de antrenman yapmış oluyorlar. Sokaklarda koştular, otelde yatmak yerine bu daha iyi oluyor" cevabını verdi.

Konya'da iyi karşılandıklarını, büyük bir statta ve atmosferde oynamaktan sevinç duyduklarını anlatan Mangiarratti, "Taraftarın alkışlamalarından da kıvanç duyduk. Şimdi üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Pazar günü önemli bir maça çıkacağız. Bunun hazırlıklarını başlayacağız" şeklinde konuştu.