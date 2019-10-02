Alper Uludağ: “Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz”

Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde konuşan Alper Uludağ, deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Alper Uludağ, “Kayserispor maçından önce peş peşe iki deplasman maçımız vardı. Birini çok iyi oynadık, birini de açık söylemek gerekirse iyi oynamadık. Denizlispor maçı gibi oynarsak birbirimize yakın, hızlı ataklarla, basit, kendimize güvenerek oynarsak oradan 3 puanla ayrılacağımızı umuyorum. Kendimize güveniyoruz. O yüzden yüksek moral ve motivasyonla maça gideceğiz” dedi.

Uludağ, kendi performansı ile ilgili olarak sorulan soruya ise, “Daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Hocamız bana şans verdi ve ben de bu şansı geri tepmediğimi düşünüyorum. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yaptığını da biliyorum. Bu yüzden forma rekabeti her zaman iyidir. O nedenle sakatlık olmadan sezonu bitirmek istiyoruz. En önemlisi de bu zaten. Önemli olan takım. Kulüp olarak da ileriye gittiğimiz zaman bence herkes bundan faydalanacaktır” cevabını verdi.