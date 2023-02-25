Altay: “Ağız ve diş sağlığı aracı deprem bölgesinde hizmet verecek”

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerden sonra Hatay'da yaraları sarmak için ilk günden itibaren çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşlar için Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı hazırladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Diş Hekimleri Odası ile birlikte hazırladıkları aracın pazartesi gününden itibaren Hataylılara şifa dağıtmaya vesile olacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşların ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorun yaşamaması için Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı'nı hizmete sundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ülkeyi yasa boğan yıkıcı depremlerden sonra Hatay'da depremin ilk gününden itibaren arama-kurtarmadan lojistik merkeze, içme suyu temininden mobil mutfak ve ekmek fırınına, enerjiden konteyner kent çalışmalarına kadar tüm imkanları seferber ederek Hataylıların yanında olmaya gayret ettiklerini hatırlattı. Tüm bu çalışmaların yanında deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığıyla ilgili de sorun yaşamamaları için önemli bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Bu çerçevede Konya Diş Hekimleri Odamız ile birlikte Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracını hazırladık. Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra aracımız inşallah pazartesi günü Hatay'da olacak ve depremzede kardeşlerimize şifa dağıtmaya vesile olacak. Depremzede kardeşlerimizin her yönden sağlıklı olmasına büyük önem veriyoruz. Bu zor zamanları en kısa sürede atlatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.