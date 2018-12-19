Altay: "İnsan hayatını kolaylaştıracak her yapıda inşaat mühendislerinin emeği var”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTO Karatay Üniversitesi Yapı Topluluğu'nun İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'yle birlikte düzenlediği 19 Aralık İnşaat Mühendisleri Günü ve Baret Takma Töreni'ne katıldı. Programda inşaat mühendisi adaylarına hitap eden Başkan Altay, kendisinin de bir inşaat mühendisi olduğunu hatırlatarak, “Etrafınızda gördüğünüz ve insan hayatını kolaylaştıracak her yapıda inşaat mühendislerinin emeği var” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Aralık İnşaat Mühendisleri Günü dolayısıyla KTO Karatay Üniversitesi Yapı Topluluğu'nun İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nin işbirliğiyle organize ettiği programa katıldı.

"Okulda öğrendiğiniz her şey hayatta size lazım olacak"

Başkan Uğur İbrahim Altay, programda yaptığı konuşmada inşaat mühendislerinin gününü tebrik ederek, “Baret takma törenini 27 sene önce biz de yaşadık. Okulda öğrendiğiniz her şey hayatta mutlaka size lazım olacak. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana en zor gelen şey mesleğimi yapamıyor olmamdır. Bu işi çok sevdim” dedi.

Başkan Altay, “İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığının kapısından her fırsatta girin. Orası sizin meslek hayatınızın önemli bir yeri haline gelecek. Hiç endişeye de kapılmayın. Şu anda mühendis, fakülte veya mezun sayısının çok fazla olması gibi gündem vardır aranızda. Ama iş ile ilgili bir problem yaşamazsınız. Yeter ki kendinizi geliştirin. Bu işte kendinizi geliştirirseniz sadece eleman olarak değil, mutlaka işveren olarak da bu sektörde çok önemli işler yaparsınız. İnşaat mühendisliğinin ‘Medeniyet Mühendisliği' gibi uluslararası literatürde bir karşılığı var. Etrafınızda gördüğünüz ve insan hayatını kolaylaştıracak her yapıda inşaat mühendislerinin emeği var. İyi bir üniversitede okuyorsunuz. KTO Karatay Üniversitesi son dönemlerde önemli bir atılım yaptı. Özellikle de fiziki mekanla ilgili rektörümüz çok gayret ediyor” dedi.

"İnşaat mühendisliği vefalı bir meslektir"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İnşaat mühendisliği mesleği çok vefalı bir meslektir. Çünkü İnşaat Mühendisliğinde kendinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor ve bunu yapmazsanız mesleğiniz sizden ayrılıyor. Dolayısıyla bizler oda başkanlarımızı, kurucu başkanlarımızı ve hocalarımızı her zaman hatırlarız. Onların bizlere her zaman katacakları bir şeyler vardır” diye konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de inşaat mühendisliğinin çok güzel bir meslek olduğuna vurgu yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Mesleğinizin ana çizgisi emniyet olmalı. Önce güvenlik diyorum. Mühendislik problem çözme sanatıdır. Ama bunu sadece meslekte icra etmiyorsunuz. Eğer iyi bir mühendis iseniz hayatınızın bütün alanlarındaki problemleri de çözüyorsunuz.”

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Süleyman Kamil Akın ise, yaklaşık 150 bin üyesi olan Türkiye'nin en büyük meslek kuruluşu olduklarını belirterek, “Her yapıda inşaat mühendislerimizin alın teri var. Çok önemli bir meslek icra ediyoruz. Mezun sayımız fazla ama gelecek için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine baretlerini takdim etti.