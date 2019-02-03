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Altay ve Kavuş, vatandaşlarla buluştu

AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, seçim çalışmaları kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve teşkilat üyeleriyle birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor. İl Seçim Koordinasyon Merkezi çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini Muradiye Mahallesine gerçekleştiren Kavuş, ikinci ziyaretini ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve teşkilat üyeleriyle birlikte Kalfalar Mahallesine gerçekleştirdi. Mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kavuş, talepleri dinleyerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Yaklaşan 31 Mart seçimlerine de vurgu yapan Kavuş, çıkılan yolda güçlü bir Meram için sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaklarını söyledi. Mahalle ziyaretlerinin ardından Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi Emekliler Konağında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kavuş, 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

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