Alternatif Enerji Topluluğu Başkan Toru'yu ziyaret

Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Topluluğu üyesi bir grup öğrenci Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru'yu makamında ziyaret etti.

Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Topluluğu üyesi bir grup öğrenci Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu makamında ziyaret etti. Topluluğun çalışmaları hakkında Başkan Toru'ya bilgi veren öğrenciler sosyal hizmet projelerini hayata geçirmeyi ve Alternatif Enerji Kaynaklarını yaymayı amaçladıklarını kaydetti. Öğrencilerin oluşturabileceği sinerjiye inanan ve sosyal bir amaca yönelik maddi-manevi yatırım yapabilecek yetişkin gönüllülerin de katılımını,rehberliğini ve desteğini sağladıklarını belirten topluluk üyeleri, “Çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen,kendine güvenli,girişimci, ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı, toplumsal sosyal sorumluluk yönünde ve çevre bilinci içinde farkındalık oluşturmayı ve gençliğin enerjisini sosyal faydaya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirttiler.

“Geleceği alternatif enerji şekillendirecektir”

Alternatif Enerji kaynaklarının, günümüzde ağırlıkla kullanılan enerji kaynaklarına göre daha ekonomik, çevreye olan etkileri diğer enerji kaynaklarına göre çok daha temiz, doğal olarak doğada bulunan ve sürekli üretilebilen kaynaklar olduğuna dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, özellikle son birkaç yüzyılda dünyayı ve ülkeler arası ilişkileri şekillendiren en önemli faktörün enerji kaynakları olduğuna dikkat çekerek, “ Enerji kaynakları çok değerli ve ona sahip olabilmek çok önemli. İnsanlığın geleceğini şekillendiren en önemli öncelik enerji. Enerji kaynaklarının sınırlı kapasitede olması ve çoğu zaman sadece belirli bir kesimin ve coğrafyanın elinde bulunması ve yakın bir gelecekte tamamen biteceği düşüncesi nedeniyle insanlık alternatif enerji kaynaklarına yönelmek durumunda kalmıştır. Türkiye de bu noktada ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştır. Konya özellikle güneşi ve rüzgarı ile ülkemizin en cazip bölgelerinden biri olması dolayısıyla bu yatırımların en çok yapıldığı bölgelerin başında geliyor. Sizler de böylesine önemli bir konuyu gündemimizde tutarak ülkenin geleceğine ciddi bir katkı sunuyorsunuz. Bu noktada her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Topluluğu üyesi öğrenciler ayrıca Meram Belediyesinin Müdürlüklerini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.