Altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesi bekleniyor

Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altının tarihi zirveleri gördüğü şu günlerde Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, yatırım yönünde altının en güvenli liman olduğunu belirterek, "Altın fiyatları daha da yükselecek, bu yükselişin sebeplerden birisi Amerika'daki bankaların sıkıntıya girmesi” dedi.

Yatırımın güvenli limanı altın, haftaya rekorla başladı. Ons fiyatının 2 bin doların üzerine çıkmasıyla son 1 yılın yeni rekorunu kıran altın, vatandaşlardan yoğun talep gördü. ABD'de bulunan iki bankanın iflas etmesinin de etki gösterdiği altında yukarı ivmenin devam edeceği tahmin ediliyor.

“Diğer yatırım araçlarında risk daha fazla altın güvenilir bir liman”

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, yatırım yönünde altının en güvenli liman olduğunun altını çizerek, “Altın fiyatlarına iki açıdan bakmak lazım. Altın hala yüksek değil. Türk parası cinsinden tabii ki çok yüksek. Çeyrek 2 bin 100 lira seviyelerine geldi. Vatandaşlar bize düğünde nasıl çeyrek takacağız diyor ama geçen yıl ons 2 bin dolarların üzerindeydi. Geçtiğimiz yıllara göre hala ons olarak geri kaldığını düşünüyoruz. Bu yükseliş dolardan kaynaklı, doların yükselişi altının maliyetini yükseltiyor. Biz önümüzdeki günlerde altının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Düşüşlerle birlikte düzeltme hareketlerini yaptı bin 900'lerde taban yaptı. Ons 2 bini aşarsa güçlü bir şekilde en az 2 bin 400 dolar seviyesinde, bu da Türk Lirası bazında altını bin 350'lere taşıyacak. 2023 yılı atın yılı olacak diye düşünüyorum. Kuyumcularda da mutlaka tasarruf sepetinde altın olmalı. En az yüzde 25-30 civarında altın olmalı. Çünkü diğer yatırım araçlarında risk daha fazla. Hisse senedi, kripto para diğer yatırım araçlarına göre altın güvenilir bir liman” dedi.

“Yükselişin sebeplerden birisi Amerika'daki bankaların sıkıntıya girmesi, hatta batmalarıdır”

Rekor seviyeye kadar çıkan altın fiyatlarında yükselişin süreceğini ifade eden Mehmet Kuşdemir, “Dünyada oluşan krizlerde insanlar altına yatırım yapıyor. Altın fiyatları daha da yükselecek. Bu yükselişin sebeplerinden birisi Amerika'daki bankaların sıkıntıya girmesi, hatta batmalarıdır. Avrupa'ya da yansıma ihtimali var. Bankacılık sektörü tam ayakta duramıyor. Dövizlerin ve altının yükselme sebeplerinin ya da düşme sebeplerinin en başında Amerikan Merkez Bankası geliyor. Amerikan Merkez Bankası'nda faiz yükselecek mi, kaç puan yükselecek derken merkez bankası başkanı konuşmaları da direkt etkiliyor. Önümüzdeki günler inşallah daha iyi olur diye düşünüyorum. Ramazan ayı ve kış sezonundan çıkış olmasıyla bizim işler haliyle durgun. Fiyatlar yükseliyor ama bu işlere olumlu ya da olumsuz yansımıyor. Bayram sonu nişanlar, düğünler başlayacak. Konya'nın tarım şehri olmasından dolayı arkasından harman gelecek. Konya'mızda gurbetçiler çok, yazın gurbetçilerimiz gelecek. Yani bayram sonu biz işlerin ciddi anlamda artacağını, bizim sektörde olduğu gibi diğer sektörlerde de artacağını umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

"İnternette karşınızda muhatap bulamazsınız"

Altının internetten alışveriş sitelerinden alınmaması gerektiği konusunda uyarı yapan Başkan Kuşdemir, “Son yıllarda internetten alışveriş furyası başladı. Özellikle pandemi sürecinde gıda ve market alışverişleri, hatta lokantalardan yemek, aklınıza gelen en küçük şeyden en büyük şeye kadar internetten alıyoruz. Artık bu kaçınılmaz devam edecek ama bizi ilgilendiren taraf altın satışları. İnternette altınlara bakıyorum. Çoğunda gram yok, ayar yok, ne olduğu belli değil. Hatta ben bile arada kalıyorum bu gümüş mü, altın mı, başka bir şey mi diye. Fiyatı çok cazip görünüyor. Usta çekimler yapıldığı için ürün çok güzel görünüyor. Aynı ürün bende de var, aynı atölyeden çıkma, benimki o kadar güzel görünmüyor. Müşterinin daha çok ilgisini çekip yanıltabilir. İnternetten ürün aldıktan sonra sorunlar çıkabilir, ölçüsü ya da farklı şeyler. Bu sorunlarda internette karşınızda muhatap bulamazsınız. O yüzden kuyumcudan almak gerekir. Altın kuyumcudan alınır diyorum. Müşterilerin ve yatırımcıların mutlaka kuyumcudan alışveriş yapmasını öneriyorum” diye konuştu.