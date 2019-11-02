Altınapa Baraj Gölünde kaçak avcılığa karşı denetimler

Konya'da, ticari su ürünleri avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölünde kaçak avlanmaya karşı sıkı denetimler yürütülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı ekipler, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğinin de (KAOBDER) verdiği destekle Konya-Beyşehir Karayolu üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölünde kaçak balık avcılığına karşı denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Karadan ve botla su yüzeyinden yapılan denetimlerde, balık avı yapmak maksadıyla kaçak avcılar tarafından sulara serildiği tespit edilen toplam uzunluğu 2 bin metreye ulaşan sahipsiz ağlar ele geçirildi. Ağlar imha edilmek üzere toplanarak kıyıya çıkarılırken, ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı balık ise yeniden yaşam alanı olan baraj gölü sularına salındı. Baraj gölü çevresinde avlanmaya yönelik denetimlerin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.