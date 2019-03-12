Altun: "Bayrak ve İstiklal Marşı, milletçe varlığımızın ve birliğimizin delilidir"

Aziz Hakan Altun, İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MMO Konya Şubesi Başkanı Altun yayımladığı mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde 12 Mart 1921‘de kabul edilen İstiklal Marşımız, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren ve Türk Milletini ortak düşünce ve değerler düzleminde buluşturan eşsiz bir eserdir. İstiklal Marşı'nın yazılışında o dönem ki koşullar büyük önem taşır. İstiklal Marşı'nın her dizesinde verilen bir mesaj vardır. Saldırgan düşmana karşı Anadolu'da tutuşan heyecanı koruyacak, milli duyguları ve inancı canlı tutacak bir marşın hazırlanması gerekiyordu. Bu süreçte Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı marş milletimizi ümitsizlikten umuda doğru sürükledi. Kurtuluş Savaşımızın en çetin günlerinde yazılan İstiklal Marşımız, tarih boyunca özgür ve bağımsız yaşamış milletimizin, kutsal değerlerine bağlılığını; bu değerlere yönelik düşman saldırılarına karşı takındığı yiğitçe tavrı yansıtır. Ortadoğu ve ülkemiz batının emperyalist emellerinin zirveye çıktığı şartlarla yeniden karşı karşıyadır. Milli şuurun diri tutulmasında bu gibi eserlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yeni yetişen gençlik tarafından İstiklal Marşımız ve tarihimiz, iyi bilinmeli ve iyi anlaşılmalıdır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de düşmanlarımız var olacaktır. Bayrak ve İstiklal Marşı, milletçe varlığımızın ve birliğimizin delilidir. Bunlar, onurumuzun ve namusumuzun simgeleridir. Her Türk'ün Bayrağına ve İstiklal Marşına saygı duyması, onları koruması ulusal görevidir. Akif'in deyişiyle Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Allah Türk Milletini bir daha İstiklal Marşı yazdıracak koşuların içine sokmasın. Fakat böyle bir durum oluşacak olursa da, İstiklal Marşı'nı tekrar yazacak güç ve kudret, ruh ve inanç Türk Milletinde halen mevcuttur. Gerekirse en iyi şekilde tekrar yazarız, bunu da herkes bilsin" dedi.