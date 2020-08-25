Altun: "Malazgirt Zaferi Türk Milletine Anadolu'yu vatan kılan tapu senedidir"

Aziz Hakan Altun, "Malazgirt Zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımıdır ve Türk Milleti'ne Anadolu'yu vatan kılan bir tapu senedidir" dedi.

MMMO Konya Şubesi Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, Malazfirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Altun mesajında, "Türk Milleti'nin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden birisini oluşturan Malazgirt Zaferi'nin 949. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te kazandığı zafer yalnızca kendisinden kat ve kat üstün Bizans ordusuna karşı kazanılmış bir savaş değil, aynı zamanda kazanılmış yepyeni bir vatandır. Malazgirt Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımıdır ve Türk Milleti'ne Anadolu'yu vatan kılan bir tapu senedidir. Malazgirt Zaferi'yle, Anadolu topraklarında ve bu coğrafyadaki yaşayan halklara Türk Milleti'nin kadim zamanlara dayanan adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetim anlayışı gösterilmiştir. Bugün de ecdadımızdan miras kalan sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı yüce değerler, milletimizin her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğinin, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı vereceğinin güvencesi olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 26 Ağustos 1071 yılında kazandığımız Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümünde başta Sultan Alparslan ve şanlı ordusu olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnetimizi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.