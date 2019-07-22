Altun: “Mesleklerle ilgili en doğru bilgi; meslek sahiplerinden alınmalıdır”

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, üniversite tercih döneminde, tercih yapacak olan gençlere yol gösterebilmek ve tavsiyelerde bulunabilmek amacıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Altun, “Makina Mühendisleri Odası, yurt içinde ve yurt dışında makina, endüstri, imalat, işletme, mekanik, mekatronik, otomotiv, sanayi, sistem, üretim, uçak, havacılık ve uzay mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde toplayan mesleki bir odadır. Yani MMO bünyesinde son yıllarda çok popüler olan ve tercih edilen mühendisliklerin mensupları bulunmaktadır.Çok sayıda gencimizin hayatlarında en önemli kararı verecekleri, kendileri ve ülkemiz açısından bu anlamda en önemli dönemlerden birisinin içerisindeyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin kendilerine en uygun mesleği seçmeleri; hem kendileri açısından hem de ülkemizin gelişmesi ve gelişmiş ülkeler içerisinde kendine yakışan en güzel yeri gelecekte alması için hayati öneme sahiptir” dedi.

Meslek seçiminin, geleceği bu günden başlayarak planlamak ve yönlendirmek anlamına geldiğini kaydeden Altun, “Günümüzde, yüz binlerce genç bir üniversiteye yerleşerek bir meslek sahibi olmak için uğraş vermektedir. Bu gençlerin birçoğu da üniversiteyi bitirdikten sonra bir iş sahibi olma sıkıntısı içindedir. Kişinin meslekleri ve kendini tanıyarak uygun bir programa yerleşmesi gelecekte işini kolaylaştıracak başarı ve mutluluğunu arttıracaktır. Bir okulu seçmedeki amaç eve yakın olması, eş dost tavsiyesi ya da rastlantısal olmamalıdır. Okul seçimi öğrencinin geleceği ile ilgili olarak seçeceği mesleklere göre bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Ülkemizde meslek bilincinin henüz oluşmadığını ve insanlarımızın çoğunlukla bilinçsizce bir mesleğe veya iş alanlarına yöneldikleri aşikardır. Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlemesinde dönüm noktası olan mesleki tercihini yaparken doğru ve isabetli karar verebilmesi için izleyebileceği belirli basamaklar vardır. Bunlardan bazıları; kişinin yeteneklerinin belirlenmesi, ilgi alanlarının belirlenmesi, iş değerlerinin belirlenmesi, kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve ilgi duyulan mesleklerin incelenmesidir” şeklinde konuştu.

“Meslekle ilgisi olmayan kişi veya kurumların vereceği bilgiler çok sağlıklı olmaz”

Mesleklerin incelenmesinde, meslek mensuplarının yaptığı temel faaliyetler, çalışma ortamı, çalışma şartları, çalışanlarda aranan nitelikler, mesleğe hazırlanma, ilk işe giriş, meslekte ilerleme, kazanç, iş bulma imkanı ve mesleğin geleceği, gibi soruların cevaplanması ve irdelenmesi gerektiğini dile getiren Altun, “Bu anlamda her hangi bir meslekle ilgili olarak en doğru bilgi o meslek sahibinden veya o mesleğin bağlı bulunduğu odalardan alınabilir. Meslekle ilgisi olmayan kişi veya kurumların vereceği bilgiler çok sağlıklı olmaz, mesleğin gerçeklerini ve durumunu yansıtamaz, kitabi bilgilerle mesleklerin gerçeklerini bilmeden o meslekle ilgili gençlere bilgilendirme yapmaya kalkmakta çok hatalı ve yanlış olur. Sadece o mesleğin içerisinde olanlar gerçek bilgileri verebilir. Bu sebepten dolayı meslekle ilgili en doğru bilgi meslek sahiplerinden veya bu meslekleri temsil eden kurum-kuruluşlardan alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Altun, Makina Mühendisleri Odası olarak; gençleri, makina, endüstri, imalat, işletme, mekanik, mekatronik, otomotiv, sanayi, sistem, üretim, uçak, havacılık ve uzay mühendisliği meslekleri ile ilgili olarak bilgilendirmek amacıyla “http://konya.mmo.org.tr” web sayfalarında bu mesleklerin kısa tanımlarının yapıldığını belirtti. Altun, gençlerin web sayfasını ziyaret ettiklerinde odanın faaliyetlerini ve meslektaşlarının hangi işlerle uğraştıklarını rahatlıkla görebileceklerini söyledi.

“Odamızın kapıları gençlerimize sonuna kadar açıktır”

Makina, endüstri, imalat, işletme, mekanik, mekatronik, otomotiv, sanayi, sistem, üretim, uçak, havacılık ve uzay mühendisliği meslekleri ile ilgili olarak bilgi almak ve kafalarına takılanları sormak için Makina Mühendisleri Odası'nın kapılarının gençlere sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Altun, “Hiç çekinmeden odamıza gelip istedikleri konuda bilgi alışverişinde bulunup odamız imkanlarından faydalanabilirler. Bir gencimizi dahi mesleğimizle ilgili olarak bilgilendirmek ve ona yardımcı olmak bizim için ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Onların şimdi vereceği karalar yarın ülkemizin dünyada alacağı yer açısından son derece önemli olacaktır. Umudumuz ve beklentimiz geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kendilerine uygun ve başarılı olabilecekleri bir mesleği seçmeleridir” diye konuştu.