Altun: "Nevruz bayramı, kaynağı İslamiyet öncesine dayanan Türk bayramlarındandır.

Aziz Hakan Altun, 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramının kaynağının İslamiyet öncesine dayanan Türk bayramlarından olduğunu söyledi.

MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Altun mesajında, "Dünyanın en eski bayramlarından olan Nevruz Bayramı'nı bir kez daha karşılamanın sevinci içerisindeyiz. Nevruz bayramı, kaynağı İslamiyet öncesine dayanan Türk bayramlarındandır. Tarihin eski dönemlerinde de Türklerin 21 Mart tarihinde kırlara çıktıkları, bahar şenlikleri yaptıkları ve bu geleneğin daha sonra da Hunlar ve Uygurlar tarafından sürdürüldüğü bilinmektedir. Fars asıllı olan ünlü Türk devlet adamı Nizamü'l-Mülk de ünlü Siyasetname'sinde Nevruz'dan Türklerin bayramı olarak bahsetmekte, aynı şekilde Kaşgarlı Mahmud da ünlü eseri Divan-ü Lügat-it-Türk'te Türklerde yılbaşının Nevruz olduğunu belirtmektedir. Sultan Nevruz adıyla da anılan Nevruz, Doğu Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a kadar kutlanan milli bir bayramdır. Nevruz bir dua, bir bereket başlangıcı, birlik ve sevgi sembolü, bir kaynaşma hareketidir. Nevruz yeni gün, baharın ilk günü demektir. Yani güzelliklerin başlangıcıdır, bazı takvimlerde yılbaşı olarak da kabul edilir. Nevruz bayramı, tüm Türk kültür coğrafyasında birlik, dirlik, ümit ve barışı sembolize eden kutlu bir gündür. Bu günde, tabiattaki uyanışın, baharın gelişinin bir yansıması olarak, insanlar arasında da sevgi, saygı ve dayanışmanın ön plana çıkması gerekmektedir.

Temennimiz; Ergenekon'dan çıkış günü olan bu bayramın yaşatılıp kutlanması ve bu günde, milletimizin birlik ve dirliğinin daim ve dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasıdır. Nevruz'un, ülkemiz, bütün Türk Devletleri ve toplulukları, İslam Alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasıdır" diye konuştu.