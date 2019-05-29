Altun: “Türk milleti var olduğu sürece bu yürüyüş devam edecektir”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun yayımladığı mesajında, Türk milletinin tarih boyunca çok sayıda destan yazdığını söyledi. Başkan Altun, “Bunların içerisinde belki de en önemlilerinden birisi 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethidir. Bu fetih sayesinde Anadolu'nun kapıları Türk milletine sonuna kadar açılmıştır. Bir çağ kapanırken bir başka çağın açılmasına sebep olmuş bu destanımız ile Bizans İmparatorluğu'na son verilmiş, Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuştur. Yüzyıllar boyunca Türkler, büyük savaşlar yapmışlar, zaferler kazanmışlar ülkeler fethetmişlerdir. Bu arada İstanbul'un fethi bütün bu zaferlerin ve fetihlerin en parlak sayfalarından birini teşkil etmiştir. Atalarımızın İstanbul'u fethetmesi, insanlığın önüne yeni ufuklar açmıştır. İstanbul, Türkler tarafından alındıktan sonra, yurt bir toprak bütünlüğü haline gelmiştir. Türkler belli bir coğrafya merkezine yerleşmişler ve daha da güçlenmişlerdir” şeklinde konuştu.

“Türk Milleti var olduğu sürece de bu yürüyüş devam edecektir”

Yüksek bir idealin, azimli ve sistemli çalışmanın ürünü olan bu zafer ile Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşında, yenilikleri yakından izleyen ve gelişmelere açık olan güçlü bir kişiliği olduğunun görüldüğünü kaydeden Başkan Altun, “Sultan Fatih 21 yaşında tekniği, azmi, inancı ve en önemlisi mukaddes ordusu ile Peygamber Efendimizin ‘İstanbul muhakkak feth olunacak, onu fetheden asker ne güzel asker' methine mazhar olmuştur. Kıtaları ve kültürleri buluşturan, özel bir dünya kenti olan İstanbul, fethinden bugüne kadar ülkemizin ekonomik, toplumsal, kültürel ve sanatsal hayatına çok büyük katkılar yapmıştır. Fethinden günümüze dek farklı inanç kültür ve fikirlerin hoşgörü ve güven içinde bir arada yaşadıkları örnek bir dünya kenti olmuştur. Siyasetin, kültürün, sanatın, inancın ve bilimin yoğurduğu İstanbul, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ihtişamlı yürüyüşünü sürdürmektedir. Türk Milleti var olduğu sürece de bu yürüyüş devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Altun, böyle müstesna tarihi bir günü milletçe her yıl yaşamanın, hem bir vecibe hem de tarihi ve milletiyle övünen bir nesil yetiştirmek bakımından büyük önem taşıdığını söyledi. Altun, Türk milletinin, her türlü dış tehlikeye karşı gözü açık, vatanını, milletini seven, örf ve ananelerine bağlı, ecdadına yakışır bir nesil olmak ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için Sultan Fatih gibi idealist, şanlı ordusu gibi azimli ve inançlı olmak zorunda olduğunu kaydetti.