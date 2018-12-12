Alzheimer Hastalığında Gündüzlü Hizmetler Çalıştayı düzenlendi

Konya'da, ülkemizdeki gündüz yaşam evlerinin konum ve hizmetlerinin doğru standartlara kavuşması, uygun rehabilitasyon için asgari şartların ortaya konması için yönetmeliklerde gereken revizyonların tartışılması amacıyla ‘Alzheimer Hastalığında Gündüzlü Hizmetler Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yaşlı, Engelliler Eğitim Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, çalıştay kapsamında merkezlerde yapılmakta olan çalışmaların anlatılacağını söyledi. Güney, bundan sonraki süreçlerde de amaçlarının Türkiye Alzheimer Derneğinin önerileri doğrultusunda alzheimerde gündüzlü yaşam hizmetlerini tüm Türkiye'de yaygın bir hale getirmek ve bu amaçla bir yönerge hazırlamak olduğunu ifade etti.

Alzheimer hastalığının Türkiye ve dünyada giderek arttığını belirten Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası ise, “Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın bakıma ve desteğe çok ihtiyaçları var. Bugün de bunları konuşmak ve çözüm önerileri sunmak için buradayız” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Avni Özkaya, “Öncelikli olarak büyükşehirlerde başlatılan Yaşlı Destek Programında sivil toplum kuruluşları ile birlikte yaşlılara yönelik gerek gündüz bakım gerekse de evde bakım hizmetlerinin bakanlığımız kapsamında proje dahilinde desteklenmesini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin Konya'da çok önemli bir boşluğu doldurduğunun altını çizen NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Yaşlı Bakım Evleri çok yeni gündemimize girdi ve sosyal devlet olmanın bilinci içerisinde ciddi bir mesafe alındı ama hukuki mevzuat anlamında bakanlığın bu tür birimleri sürdürebilmek adına yapılması gereken işlemler var” diye konuştu.

"Maddi ve manevi anlamda üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız"

Program öncesinde merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da konuşmasında merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Alzheimerin zor bir hastalık olduğuna vurgu yapan Zorlu, “Sağlam Türk aile yapısına sahip olduğumuz için ailelerimiz bunu yükleniyor ama bu merkezler hasta yakınlarının en azından gündüzleri yüklerini alma konusunda çok önemli. Böyle bir programın düzenlenmesinde emeği geçen önceki dönem rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni bir rektör olarak akademik anlamda, maddi ve manevi anlamda bu konuda ne yapılması gerekiyorsa açık çek veriyorum, üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Rabbim emeklerimizi bereketli kılsın” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu; ‘Demans Nedir? Alzheimer Hastalığı Nedir?' konulu sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra Prof. Dr. Figen Güney'in ‘Gündüz Yaşam Evlerinde Verilmesi Gereken Hizmetler' başlıklı sunumunun ardından oturumlara geçildi.