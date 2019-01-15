“Amak-ı Hayal” tiyatroseverlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin felsefi eseri Amak-ı Hayal, ilk gösteriminde yoğun ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan, senaristliğini Taner Büyükarman'ın, yönetmenliğini de Mustafa Uzman'ın yaptığı Amak-ı Hayal (Hayalin Derinlikleri) adlı oyun izleyiciyle buluştu. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşen oyunun ilk gösterimini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da izledi. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Konyalı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gören oyunun, hayatın anlamını sorgulayan Raci'yi ve onun ontolojik arayışını anlattığı belirtilerek, "Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin 1910 yılında kaleme aldığı Amak-ı Hayal, edebiyatımızın önemli tasavvufi ve felsefi metinlerinden birisi kabul ediliyor. Eser, tasavvuf düşüncesini oluşturan farklı inanış tarzlarının ve genel olarak da vahdet-i vücûd inancının çerçevesinde şekilleniyor. Oyun, 28 ve 29 Ocak tarihlerinde de Selçuklu Kongre Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Ocak ayında sahneleyeceği oyunlarından bir diğeri de 80 Günde Devr-i Alem. Oyun 21 ve 22 Ocak'ta seyircisiyle buluşacak. Şehir Tiyatrosu, Betül Odabaşı tarafından kaleme alınan 'Kelebek Avcısı' oyununu da 26 Ocak'ta çocuklarla buluşturacak. Konyalı sanatseverler tiyatro biletlerini; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya Tren Garının karşısındaki Kültür A.Ş. Merkez Ofisi ile yine Belediye Yeraltı Çarşısı içerisindeki Kültür A.Ş. Satış Ofisi ve sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden satın alabiliyor" denildi.