İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'de bulunan ve kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine müracaat eden O.Y.'nin burada yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Durumu ciddi olan hasta ilk müdahalesinin ardından ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.