Ambulans şoförleri maharetlerini sergiledi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları Parkında ambulanslar için parkur oluşturuldu. Parkurda ambulans şoförlerine eğitim verildi. Daha sonra senaryo gereği yaralanan birine ambulans ekipleri hızla müdahale etti.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Konya İl Sağlık Müdürlüğü olarak halkımızda 112 acil sağlık hizmetleri hakkında farkındalığı artırmak kendi çalışanlarımızın bilgi, eğitim ve motivasyonu artırmak amaçlı bir takım faaliyetler düzenlendik. Bugün de ambulans rallisi adı altında 5 etaptan oluşan bir eğitim faaliyetimiz var. Ralli demek ambulanslarımızın hız yapması demek değildir. 5 etaptan oluşuyor; birinci etap hastaya medikal müdahale, ikincisi travmalı bir hastaya müdahale, üçüncüsü ambulans sürüş teknikleri eğitimi, dördüncüsü hastalarımızın taşınma eğitimi ve son olarak da triaj dediğimiz hastalarımızın uygun zamanda uygun yerlere transferini sağlayacak bir eğitim. Bu eğitime Aksaray, Karaman ve Konya olmak üzere 3 ilden bölge ekiplerinden oluşan 14 ekibimiz katılmakta ve gerçekten çok verimli kaliteli motivasyon artıcı bilgi paylaşımını artırıcı bir eğitim sergilenmekte. 112 demek zaman demek gerçekten Sağlık Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm ve gelişim projesinde en fazla nasibini alan en fazla ilerleme gösteren birimlerimizden biri 112 sağlık hizmetlerimizdir. 112 sağlık hizmetlerimiz artık Konyamızda da Türkiye ortalamasında da 10 dakika yerel yerleşim bölgesinde hastaya yetişebilmekte ve en uygun hastaneye en uygun tedavisinin yapılacağı merkeze hastalarımızı iletilmektedir” dedi.

Ambulans ralli parkurunun ardından etkinlik senaryo gereği uçak kazasında yaralanan kişilere müdahale ile devam etti. Uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.