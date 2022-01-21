İhlas Haber Ajansı

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Amilton, Konyaspor'da

Konyaspor, Antalyaspor’dan ayrılan Amilton Minervino’yu 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılan Amilton Minervino'yu 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.


Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva ile sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Amilton, kendisini 1 buçuk yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


Son olarak Antalyaspor'da oynayan 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Konyaspor'da 93 numaralı formayı terletecek.

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