Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için yola çıktı

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Konyasporlu Amir Hadziahmetovic, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Konyaspor'un başarılı futbolcusu Hadziahmetovic, siyah-beyazlılarla son görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gitmek için Konya Havaalanı'na geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bosna-Hersekli futbolcu, "7 yıl gerçekten uzun ve güzel bir süre. Burada gerçekten çok keyif aldım. Konya'yı çok seviyorum. Konyaspor taraftarı benim için her şeyi yaptı. Ben de onlar için her şeyi yaptım. Gerçekten Konya'yı çok seviyorum ama hayat devam ediyor. Futbol kariyerim devam ediyor" dedi.

Hadziahmetovic, İngiltere'den de teklif aldığı fakat Beşiktaş'ı tercih ettiğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, “Beşiktaş daha ısrarlı” cevabını verdi.