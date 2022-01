Anadolu yaban koyunu ve yaban keçilerinin akıbeti 15 gün içinde belli olacak

Vegan Derneği Türkiye'nin, Konya ve Karaman'daki “av ihalesine” karşı açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal davasında, mahkeme 15 gün içerisinde kararını açıklayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Konya ve Karaman illerini kapsayan av ihalesine karşı Vegan Derneği Türkiye (TVD) tarafından 24 Kasım'da açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Yaklaşık iki aydır devam eden davada, dünya çapında yalnızca Türkiye'de görülen ve nesli tükenen Anadolu yaban koyunlarının (Ovis gmelini anatolica) ve yine nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerinin (Capra aegagrus) avlanması için açılan ihalenin yürütmesinin iptali bir kez daha talep edildi. Mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açılan av ihalesinde kararı 15 gün içerisinde açıklayacağını duyurdu.

Duruşmaya, Ankara Barosu ve Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonlarının avukatları, Yunuslara Özgürlük Platformu ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin temsilcileri ve Konya'daki vegan aktivistler destek için katıldı.

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan TVD Başkanı Ebru Arıman, “Ormanların ve dağların asıl sakinleri olan hayvanların yaşam hakkı, mahkemelerin av karşıtı emsal kararlarına rağmen her yıl keyfi bir şekilde, spor-hobi-turizm adı altında, ekonomik çıkar uğruna bakanlıkça av şirketlerine ve avcılara satışa çıkarılıyor. Buna engel olmak, hayvanları ve yaşam alanlarını korumakla yükümlü olan bakanlıkların sorumluluğunda olması gerekirken, barolar ve sivil toplum kuruluşları harekete geçmediği takdirde, her yıl yüzlerce can kaybediyoruz. İnsanların 'zararlı' gördüğü yaban hayvanlarını zehirleyerek veya vurarak öldürmesinin önünü açan ve yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik de bunun bir başka örneği. Özgür ve güvende yaşama hakkının yalnızca insana ait olmadığı gerçeğinden hareketle, diğer türlerin yaşadığı hak ihlallerine karşı verdiğimiz mücadeleye ek olarak, hem bu ihalenin hem de yeni yönetmeliğin iptali için, hatta Türkiye çapında av katliamı tamamen yasaklanana kadar, yaşam hakkını savunan tüm oluşumlarla bir araya gelecek ve mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz” dedi.